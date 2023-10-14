Саутгейт не понимает, почему Хендерсона освистали

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не понимает свист болельщиков в адрес полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона.

Несмотря на отъезд из "Ливерпуля" в Саудовскую Аравию на зарплату в 700,000 фунтов в неделю минувшим летом, Хендерсон продолжает пользоваться доверием Саутгейта.



Саутгейт не просто вызвал Хендерсона в этот международный перерыв, но и выпустил 33-летнего полузащитника в стартовом составе англичан на товарищеский матч против сборной Австралии в пятницу вечером.



Однако почти каждое касание Хендерсоном мяча на "Уэмбли" сопровождалось гулом негодования. Особенно громко Джордан был освистан во время своей замены на 62-й минуте, и после победы 1:0 Саутгейт выразил недоумение по поводу такой реакции трибун.



"Я правда не понимаю этого. Он игрок, который провел 79 матчей за сборную Англии, его самоотдача и вклад в игру сборной Англии всегда были исключительны".



"Его роль на поле и за его пределами феноменально важна. Он взял игроков вроде Беллингема под свое крыло. У коллектива он является примером для подражания во всех отношениях".



"Некоторые люди решили его освистать. Я правда не понимаю, за что. Мы играем против Италии здесь во вторник, так давайте придем и поддержим эту команду. Я знаю, что мы не показали своей лучшей игры сегодня, но мы произвели много изменений в составе".



"Эта команда добивается результатов, и все они заслуживают каждую частичку вашей поддержки".



"Мы анализируем всего его матчи. Думаю, сегодня он довольно неплохо связывал и контролировал игру. У вышедших на поле игроков было не так много опыта, поэтому нам требовались лидерские качества Хендо — до матча и во время матча. Это была очень важная роль, он помог другим игрокам выдержать этот матч", — цитирует Саутгейта Sky Sports.