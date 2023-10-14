Берн заключил с "Ньюкаслом" новый контракт до 2025 года

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2025.

К настоящему моменту Берн сыграл 70 матчей за "Ньюкасл", присоединившись к "сорокам" из "Брайтона" за 13 миллионов фунтов в январе 2022.



31-летний англичанин сыграл ключевую роль в завоевании "Ньюкаслом" путевки в Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а в этой кампании провел каждую минуту за "сорок" в Премьер-Лиге, раскрывшись в качестве левого защитника.



Кроме того, в этом сезоне Берн забил уже два гола, огорчив "Шеффилд Юнайтед" и ПСЖ. За всю прошлую кампанию Дэн также отличился дважды.



Стоит отметить, что Берн с детства болеет за "Ньюкасл", из академии которого он был отчислен в 11 лет. Также Дэн был держателем сезонного абонемента на "Сент-Джеймс Парк".



"Играть за этот клуб и подписать новый контракт — это значит все для меня. Когда я переходил сюда, то сказал, что не хочу быть просто временным решением, которое поможет нам избежать вылета. Я хотел остаться здесь надолго".



"Так что это ощущается как более важное достижение, чем переход сюда изначально. Я доволен и предвкушаю следующие пару сезонов", — сообщил Берн.