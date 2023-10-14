Сон и Постекоглу — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре
Представляющие "Тоттенхэм" Сон Хен Мин и Анге Постекоглу были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.
Сон выдающимся образом провел сентябрь. 31-летний южнокореец забил шесть голов в четырех матчах Премьер-Лиги, отметившись хет-триком против Бернли" и дублем против "Арсенала", а также открыв счет против "Ливерпуля".
В борьбе за звание Игрока Месяца капитан "Тоттенхэма" опередил Хулиана Альвареса, Джаррода Боуэна, Педру Нету, Мохамеда Салаха, Кирана Триппьера и Олли Уоткинса.
Это уже четвертая награда Игроку Месяца в карьере Сона — только шестеро получали еще чаще в истории Премьер-Лиги.
А награда лучшему тренеру второй месяц подряд досталась Постекоглу, под руководством которого "шпоры" в сентябре победили "Бернли" (2:5), "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и "Ливерпуль" (2:1), также сыграв вничью с "Арсеналом" (2:2).
Конкурентами 58-летнего австралийца выступали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп.
Прежде еще никому из тренеров не удавалось начать свою карьеру в Премьер-Лиге с двух наград Тренеру Месяца подряд.
14.10.2023 06:00
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Xуйня купленная, на самом деле лучшими в сентябре были хупер и инглэнд.
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