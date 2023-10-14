Сон и Постекоглу — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре

Представляющие "Тоттенхэм" Сон Хен Мин и Анге Постекоглу были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Сон выдающимся образом провел сентябрь. 31-летний южнокореец забил шесть голов в четырех матчах Премьер-Лиги, отметившись хет-триком против Бернли" и дублем против "Арсенала", а также открыв счет против "Ливерпуля".



В борьбе за звание Игрока Месяца капитан "Тоттенхэма" опередил Хулиана Альвареса, Джаррода Боуэна, Педру Нету, Мохамеда Салаха, Кирана Триппьера и Олли Уоткинса.



Это уже четвертая награда Игроку Месяца в карьере Сона — только шестеро получали еще чаще в истории Премьер-Лиги.



А награда лучшему тренеру второй месяц подряд досталась Постекоглу, под руководством которого "шпоры" в сентябре победили "Бернли" (2:5), "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и "Ливерпуль" (2:1), также сыграв вничью с "Арсеналом" (2:2).



Конкурентами 58-летнего австралийца выступали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп.



Прежде еще никому из тренеров не удавалось начать свою карьеру в Премьер-Лиге с двух наград Тренеру Месяца подряд.