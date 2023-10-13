Уоткинс принес Англии победу над Австралией
Гол нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса обеспечил сборной Англии домашнюю победу 1:0 в товарищеском матче против Австралии.
Защитник Леви Колуилл дебютировал за "трех львов" сразу в стартовом составе. Сэм Джонстон занял место в воротах. Среди тех, кто получил свой шанс, также оказались Джаррод Боуэн и Олли Уоткинс.
Хозяева много владели мячом в начале матча, но без моментов. Гости затаились, однако на 12-й минуте сразу разразились голевой возможностью. Это Киану Баккус нанес крученый удар с дистанции, однако Джонстон спас свою команду, несмотря на небольшой рикошет.
Вскоре австралийцы создали еще пару полумоментов, а первый реальный ответ англичан последовал только на 29-й минуте, когда Уоткинс вышел один на один, проскочил мимо голкипера и пробил, но мяч лишь попал в дальнюю штангу.
Концовка первого тайма была отмечена еще одним верным моментом у гостей, однако Льюис Данк показал свою растяжку и заблокировал удар Райана Стрейна из пределов штрафной площади.
Англичане же за 45 минут лишь однажды потревожили Мэтта Райана, но то стало легкой разминкой для голкипера "Ноттингем Форест".
С началом второго тайма хозяева заиграли чуть активнее, и этого оказалось достаточно, чтобы открыть счет на 57-й минуте. Уоткинс буквально внес мяч в ворота после прострела Джека Грилиша к дальней штанге — 1:0.
В дальнейшем шла достаточно беззубая игра, с большим количеством замен. У гостей не было моментов отыграться, за исключением удара головой Конора Меткалфа в штангу, но там лайнсмен уже поднял свой флажок.
Матч получился в духе товарищеского. Австралийцы не сильно уступили по игре и точно не уступили по опасным моментам, но Англия оказалась эффективнее впереди.
Сборная Англии — сборная Австралии — 1:0 (0:0)
Гол: Уоткинс 57.
Сборная Англии: Джонстон, Александер-Арнольд, Данк, Томори (Стоунс 62), Колуилл, Галлахер (Филлипс 62), Хендерсон (Триппьер 62), Мэддисон (Фоден 73), Боуэн, Уоткинс (Нкетиа 73), Грилиш (Рэшфорд 61).
Сборная Австралии: Райан, Берджесс, Суттар, Роулз (Бехич 83), Стрейн (Миллер 74), Ирвайн, Баккус, Гудвин (Боррелло 73), Бойл (Мабил 83), Дюк (Бос 73), Меткалф (Туре 90).
Предупреждения: Колуилл, Галлахер — Стрейн, Баккус, Ирвайн.
13.10.2023 23:45
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С таким потенциалом, играют как куча говна, все таки тренер сильно решает в современном футболе. Почему держат Саутгейта, я не могу этого никак понять.
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