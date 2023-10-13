Уоткинс принес Англии победу над Австралией

Гол нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса обеспечил сборной Англии домашнюю победу 1:0 в товарищеском матче против Австралии.

Защитник Леви Колуилл дебютировал за "трех львов" сразу в стартовом составе. Сэм Джонстон занял место в воротах. Среди тех, кто получил свой шанс, также оказались Джаррод Боуэн и Олли Уоткинс.



Хозяева много владели мячом в начале матча, но без моментов. Гости затаились, однако на 12-й минуте сразу разразились голевой возможностью. Это Киану Баккус нанес крученый удар с дистанции, однако Джонстон спас свою команду, несмотря на небольшой рикошет.



Вскоре австралийцы создали еще пару полумоментов, а первый реальный ответ англичан последовал только на 29-й минуте, когда Уоткинс вышел один на один, проскочил мимо голкипера и пробил, но мяч лишь попал в дальнюю штангу.



Концовка первого тайма была отмечена еще одним верным моментом у гостей, однако Льюис Данк показал свою растяжку и заблокировал удар Райана Стрейна из пределов штрафной площади.



Англичане же за 45 минут лишь однажды потревожили Мэтта Райана, но то стало легкой разминкой для голкипера "Ноттингем Форест".



С началом второго тайма хозяева заиграли чуть активнее, и этого оказалось достаточно, чтобы открыть счет на 57-й минуте. Уоткинс буквально внес мяч в ворота после прострела Джека Грилиша к дальней штанге — 1:0.



В дальнейшем шла достаточно беззубая игра, с большим количеством замен. У гостей не было моментов отыграться, за исключением удара головой Конора Меткалфа в штангу, но там лайнсмен уже поднял свой флажок.



Матч получился в духе товарищеского. Австралийцы не сильно уступили по игре и точно не уступили по опасным моментам, но Англия оказалась эффективнее впереди.



Сборная Англии — сборная Австралии — 1:0 (0:0)



Гол: Уоткинс 57.



Сборная Англии: Джонстон, Александер-Арнольд, Данк, Томори (Стоунс 62), Колуилл, Галлахер (Филлипс 62), Хендерсон (Триппьер 62), Мэддисон (Фоден 73), Боуэн, Уоткинс (Нкетиа 73), Грилиш (Рэшфорд 61).



Сборная Австралии: Райан, Берджесс, Суттар, Роулз (Бехич 83), Стрейн (Миллер 74), Ирвайн, Баккус, Гудвин (Боррелло 73), Бойл (Мабил 83), Дюк (Бос 73), Меткалф (Туре 90).



Предупреждения: Колуилл, Галлахер — Стрейн, Баккус, Ирвайн.