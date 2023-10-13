"Ливерпуль" сыграет с "Сити" в полдень вместо вечера

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола После международного перерыва в ноябре "Ливерпуль" ожидает еще один полуденный матч.

Только в сентябре главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп жаловался, что сразу после международного перерыва его команде приходится играть с "Вулверхэмптоном" в 12:30 субботы.

Клопп указывал на то, что с его командой подобное происходит чаще, чем с какой-либо другой в Премьер-Лиге, однако в следующем месяце этот тренд продолжится, и определяющие расписание телевизионные компании здесь не при чем.

Изначально ожидалось, что выездной матч "Ливерпуля" против "Манчестер Сити" 25 ноября будет самым поздним в субботний игровой день, однако обилие инцидентов в последних встречах этих двух команд заставило полицию Большого Манчестера вмешаться, сообщает Daily Mail.

Полиция запретила играть этот матч на "Этихад" в 17:30 по местному времени, и теперь поединок "Сити" — "Ливерпуль" будет первым на выходных, поменявшись местами в расписании с "Брентфорд" — "Арсенал".


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 456

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  1. burnley 14.10.2023 00:16 # burnley
    Блять, сука ебаная. То есть в ноябре будет еще один международный перерыв? Как они заебали. Сколько можно то?

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  2. electric 13.10.2023 23:44 # electric
    йа іпал рот этіх пітарасоф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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