Старридж отрицает, что не заплатил 30,000 долларов за найденную собаку

Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж отрицает, что должен 30,000 долларов (24,700 фунтов) человеку, который нашел его собаку.

Ранее на этой неделе издание Daily Mail сообщило, что американский суд выдал ордер на арест Старриджа, который так и не выплатил вознаграждение, обещанное им за возврат украденной собаки в 2019 году.



По словам Старриджа, подавший к нему иск человек является самозванцем, и Даниэль даже не знал о том, что его судят в Соединенных Штатах.



"Я лично выплатил вознаграждение мальчику, который нашел питомца. Он был доволен доволен вознаграждением, как и моя семья, потому что Луччи вернулась домой. Человеку, который требует ему заплатить, не положено никаких денег, я уже заплатил мальчику, который нашел Луччи".



"Я даже не знал о заседании суда. Документы по делу были отправлены на адрес недвижимости, которую я арендовал через Airbnb и которую мы покинули в течение 24 после ограбления".



"Следовательно у меня не было возможности должным образом защитить себя перед этими обвинениями".



"Учитывая сказанное, теперь я дал инструкции калифорнийским адвокатам, чтобы разобраться с этим от моего лица. Уверен, все быстро решится в мою пользу, и со спекуляциями будет покончено", — говорится в заявлении Старриджа.