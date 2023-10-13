Антонио раскритиковал Саутгейта за невызов Антонио в сборную Англии

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за невызов своего одноклубника Джеймса Уорд-Проуза в национальную команду.

28-летний Уорд-Проуз прекрасно освоился в "Вест Хэме" после своего перехода из "Саутгемптона". Джеймс забил два гола и отдал шесть результативных передач в девяти сыгранных матчах.



Поэтому для Антонио стало шоком, когда Саутгейт не вызвал Уорд-Проуза в сборную на матчи против Австралии и Италии.



"Джеймс Уорд-Проуз. Как так вышло, что его не вызвали?! Это позор!"



"Это позор. Он годами играет каждую неделю, его статистика и все, что он делает, говорит о том, что он заслуживал вызова".



"Вместо этого он (Саутгейт) продолжает вызывать людей, которые даже не играют. Это безумие. Я с уважением отношусь к игрокам, которых вызывают, и они обладают мастерством, но если ты не играешь, тебя не должно быть в сборной", — цитирует Антонио Daily Mail.