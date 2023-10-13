"Манчестер Сити" хочет подписать Крооса

"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Реала" Тони Крооса свободным агентом следующим летом.

Кроос выступает за "Реал" после своего перехода из "Баварии" в 2014 году. С тех пор Тони пять раз выиграл Лигу Чемпионов, трижды — Лв Лигу и четырежды — клубный Чемпионат Мира.



Однако контракт Крооса истекает в конце этого сезона, и надеждам 33-летнего немца завершить карьеру в Мадриде может быть не суждено сбыться.



Как утверждает Defensa Central, "Сити" собирается поманить ветерана контрактом сразу на два года с зарплатой в 13 миллионов фунтов за сезон — в "Реале" Кроос получает вдвое меньше.



С помощью Крооса главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола смог бы добавить свой команде опыта после того, как минувшим летом "горожане" попрощались с Илкаем Гюндоганом, Риядом Махрезом, Эмериком Лапортом и Жоау Канселу.



Кроос мог покинуть "Реал" еще прошлым летом, но отклонил заманчивые предложения из Саудовской Аравии и МЛС, на 12 месяцев продлив свой контракт с испанским грандом.