МЮ начал внутреннее расследование из-за обилия травм

"Манчестер Юнайтед" инициировал внутреннее расследование насчет аномально большого количества травм в этом сезоне.

"Юнайтед" провел только восемь матчей в этом сезоне Премьер-Лиге, но уже не менее 16 игроков первой команды "красных дьяволов" успели побывать в лазарете, и некоторые там остаются.



В результате главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу еще ни разу не удавалось выставить свой сильнейший стартовый состав. Травмы затронули даже летних новичок "дьяволов" в лице Мейсона Маунта и Расмуса Хейлунда.



В "Юнайтед" считают, что обилие травм сыграло важную роль, почему "дьяволы" провалил старт сезона, проиграв половину из первых восьми матчей в Премьер-Лиге и оба в Лиге Чемпионов.



Как сообщает Daily Mail, начатое клубом расследование призвано определить корень проблем и предотвратить повторение этой ситуации в будущем.



Отметим, что только минувшим летом "Юнайтед" переманил главу медицинской службы "Арсенала" Гари О'Дрисколла. Этот переход случился до того, как "дьяволы" столкнулись с эпидемией травм.



С 21 декабря 2022 и до конца прошлого сезона "Юнайтед" сыграл 41 матч с учетом всех соревнований, и на "Олд Траффорд" подозревают, что столь огромная нагрузка нашла свой отклик в новой кампании.