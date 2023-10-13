Скоулз считает, что Беллингем поступил правильно, отказав МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что полузащитник Джуд Беллингем поступил правильно, отказав "красным дьяволам".

Минувшим летом Беллингем перебрался в "Реал" из дортмундской "Боруссии" за 88.5 млн. фунтов, забив 10 голов в своих первых 10 матчах за испанский гранд.



Скоулз по-настоящему восхищается 20-летним англичанином, который был большой целью для "Юнайтед" в 2020 году, когда покидал родной "Бирмингем".



"Думаю, учитывая возраст Джуда Беллингема и то, чего он пока что добился в своей карьере, он лучше, чем все, что мы когда-либо видели".



"Мы ("Манчестер Юнайтед") были очень близки к его приобретению, но он решил отправиться в дортмундскую "Боруссию", и это выглядит правильным решением, учитывая траекторию его карьеры в последние пару лет".



"Это был действительно смелый шаг для него, но он выглядит таким целеустремленным парнем, таким профессиональным игроком с таким большим талантом. Его темперамент невероятен. Кажется, его ничем не смутить".



"В лице "Реала" он отправился в один из крупнейших клубов мира, и у него все получается, словно он играет за "Бирмингем".



"Он просто так сильно выделяется, он забивает голы и играет за "Реал" в более высокой позиции, нежели, наверное, Анчелотти видел его".



"Он победитель, он влияет на течение матчей. Он приносит победы в матчах, и поэтому он выступает за такой клуб, как "Реал". Надеюсь, в предстоящие годы он будет делать это и в сборной Англии", — сообщил Скоулз TNT Sports.