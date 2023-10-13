"Ливерпуль" готов поспорить с "Баварией" за Эберля

"Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за бывшего спортивного директора "РБ Лейпциг" Макса Эберля.

50-летний Эберль находится без работы с конца сентября, когда он был уволен "РБ Лейпциг" за "недостаточную преданность" клубу.



Возможность заполучить специалиста такого калибра сразу же приглянулась "Баварии", однако Bild утверждает, что "Ливерпуль" тоже задумывается о назначении Эберля.



В данный момент спортивным директором "Ливерпуля" трудится Йорг Шмадтке, однако тот приглашался в качестве временной фигуры, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту после ухода Джулиана Уорда.



Сообщается, что исполнительный директор "Ливерпуля" Билли Хоган уже контактирует с Эберлем, который минувшим летом продал в клубы Премьер-Лиги Доминика Собослаи, Йошко Гвардиола и Кристофера Нкунку.



Примечательно, что агентом Эберля является Марк Косицке, который также представляет интересы главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.