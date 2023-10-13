"Ливерпуль" готов поспорить с "Баварией" за Эберля

Макс Эберль "Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за бывшего спортивного директора "РБ Лейпциг" Макса Эберля.

50-летний Эберль находится без работы с конца сентября, когда он был уволен "РБ Лейпциг" за "недостаточную преданность" клубу.

Возможность заполучить специалиста такого калибра сразу же приглянулась "Баварии", однако Bild утверждает, что "Ливерпуль" тоже задумывается о назначении Эберля.

В данный момент спортивным директором "Ливерпуля" трудится Йорг Шмадтке, однако тот приглашался в качестве временной фигуры, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту после ухода Джулиана Уорда.

Сообщается, что исполнительный директор "Ливерпуля" Билли Хоган уже контактирует с Эберлем, который минувшим летом продал в клубы Премьер-Лиги Доминика Собослаи, Йошко Гвардиола и Кристофера Нкунку.

Примечательно, что агентом Эберля является Марк Косицке, который также представляет интересы главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.


Метки Бавария, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Эберль

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2023 17:00

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  1. gerrard08 13.10.2023 17:41 # gerrard08
    Ну прапор оставил впечатления долбоеба со своими бидами по +2 млн. Рб же вроде охуенная система и брали они типов по низким ценам и потенциальных топарей.

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  2. hammersmith 13.10.2023 17:13 # hammersmith
    достойная конкуренция японцу в опорную зону, респет

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