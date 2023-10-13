Лингард близок к переходу в "Аль-Иттифак"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард близок к подписанию контракта с "Аль-Иттифаком" из Саудовской Аравии.

Лингард остается свободным агентом после истечения своего контракта с "Ноттингем Форест" в конце июня.



Минувшим летом Лингард поддерживал форму со своим бывшим "Вест Хэмом", чей главный тренер Дэвид Мойес был открыт к возвращению Джесси.



Но стоило Лингарду получить предложение от "Аль-Иттифака", и Джесси сразу же сорвался в Саудовскую Аравию.



Сейчас 30-летний англичанин тренируется с "Аль-Иттифаком", на этой неделе отметившись голом за команду Стивена Джеррарда в товарищеском матче против "Аль-Халдии".



Как стало известно Sky Sports, Лингард и "Аль-Иттифак" близки к договоренности, однако официально присоединиться к саудовскому клубу Джесси сможет только в январе.



Дело в том, что саудовская лига позволяет каждому клубу иметь только восемь иностранных игроков в своей заявке на матч. У "Аль-Иттифака" 10 зарегистрированных легионеров, от некоторых из которых придется избавиться для подписания Лингарда.