Лингард близок к переходу в "Аль-Иттифак"
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард близок к подписанию контракта с "Аль-Иттифаком" из Саудовской Аравии.
Лингард остается свободным агентом после истечения своего контракта с "Ноттингем Форест" в конце июня.
Минувшим летом Лингард поддерживал форму со своим бывшим "Вест Хэмом", чей главный тренер Дэвид Мойес был открыт к возвращению Джесси.
Но стоило Лингарду получить предложение от "Аль-Иттифака", и Джесси сразу же сорвался в Саудовскую Аравию.
Сейчас 30-летний англичанин тренируется с "Аль-Иттифаком", на этой неделе отметившись голом за команду Стивена Джеррарда в товарищеском матче против "Аль-Халдии".
Как стало известно Sky Sports, Лингард и "Аль-Иттифак" близки к договоренности, однако официально присоединиться к саудовскому клубу Джесси сможет только в январе.
Дело в том, что саудовская лига позволяет каждому клубу иметь только восемь иностранных игроков в своей заявке на матч. У "Аль-Иттифака" 10 зарегистрированных легионеров, от некоторых из которых придется избавиться для подписания Лингарда.
13.10.2023 16:00
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