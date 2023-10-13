Амаду Онана не исключает уход из "Эвертона" в январе

Полузащитник "Эвертона" Амаду Онана дал понять, что не исключает уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Онана связывали с уходом из "Эвертона" еще минувшим летом. Прежде всего Амаду сватали в "Манчестер Юнайтед", который в итоге укрепил свою полузащиту Мейсоном Маунтом и Софьяном Амрабатом, при этом попрощавшись с Фредом.



Однако Маунт преимущественно играет 10-го номера, тогда как Амрабата главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг использует, затыкая дыру слева в обороне.



Согласно слухам, "Юнайтед" сохраняет интерес к Онана, рассматривая того в качестве преемника для Каземиро, и 22-летний бельгиец не спешит давать клятву верности "Эвертону".



"Останусь ли я в "Эвертоне" на весь сезон? Это было моей целью на старте сезона. Но, как я уже говорил, я не знаю наверняка. Я не могу сказать вам, что случится в будущем".



"В данный момент я на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы проявлять себя на поле. Это то, что определит мое будущее и будущее клуба", — цитирует Онана Liverpool Echo.