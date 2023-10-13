Бекхэм опроверг слухи насчет возвращения в "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм опроверг слухи насчет своего возвращения в клуб с "Олд Траффорд".

На днях в прессе появились слухи, что Бекхэм может получить работу в "Юнайтед", став представителем своего родного клуба, если шейху Джассиму удастся приобрести "красных дьяволов".



Бекхэм не отрицает близких отношений с Катаром, который он представлял во время Чемпионата Мира в прошлом году, однако 48-летний англичанин не обсуждал свое возвращение в "Юнайтед".



"В данный момент таких переговоров не ведется. У меня давние отношения с Катаром ввиду моей связи с ПСЖ... Но в данный момент переговоров не ведется", — сообщил Бекхэм CNBC.