Бекхэм опроверг слухи насчет возвращения в "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм опроверг слухи насчет своего возвращения в клуб с "Олд Траффорд".
На днях в прессе появились слухи, что Бекхэм может получить работу в "Юнайтед", став представителем своего родного клуба, если шейху Джассиму удастся приобрести "красных дьяволов".
Бекхэм не отрицает близких отношений с Катаром, который он представлял во время Чемпионата Мира в прошлом году, однако 48-летний англичанин не обсуждал свое возвращение в "Юнайтед".
"В данный момент таких переговоров не ведется. У меня давние отношения с Катаром ввиду моей связи с ПСЖ... Но в данный момент переговоров не ведется", — сообщил Бекхэм CNBC.
13.10.2023 14:00
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