"Арсенал" не собирается покупать нападающего в январе

"Арсенал" не собирается покупать Айвена Тоуни из "Брентфорда" или какого-либо другого нападающего в зимнее трансферное окно.

В последнее время пресса много спекулирует, что Тоуни собирается уйти на повышение в январе, когда истечет его восьмимесячная дисквалификация за нарушение запрета на ставки.



"Арсенал" и "Челси" считаются главными претендентами на Тоуни, однако в сессии вопросов и ответов авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнстейн заявил, что покупка нападающего посреди сезона не находится в фокусе внимания "канониров".



Команда Микеля Артеты не получает достаточного количества голов от имеющихся нападающих, однако Орнстейн ожидает, что лондонский клуб будет искать решение этой проблемы уже следующим летом.



Орнстейн добавляет, что круг нападающих, которые подходят "Арсеналу", довольно узок. Среди таковых Дэвид называет Виктора Осимхена, Лаутаро Мартинеса, Эвана Фергюсона, Бенжамена Шешко и Виктора Бонифасе, но, что интересно, не называет Тоуни.