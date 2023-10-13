Анонс матча Англия — Австралия

В пятницу вечером сборная Англии проведет товарищеский матч против Австралии на "Уэмбли".

Англия пока не решила задачу по выходу на Евро-2024 и имеет на носу матч против Италии, поэтому встреча с австралийцами представляется редкой возможностью для главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта посмотреть в деле ближайший резерв.



"Нам требуется правильный настрой. Нам все еще предстоит немного постараться, чтобы выйти на Чемпионат Европы. У нас хорошие игроки, и нам нужно дать людям возможности показать, на что они способны", — сказал Саутгейт.



Наставник австралийцев Грэм Арнольд в свою очередь поведал, что перед этим матчем попросил поговорить с командой своих предшественников Анге Постекоглу и Гуса Хиддинка.



"Анге произнес речь, похожу на то, что мы говорим годами. Сделайте это ради детей Австралии, нации и болельщиков", — сообщил Арнольд.



- До сих пор Англия и Австралия провели семь матчей, все — товарищеские. Родоначальники футбола одержали четыре победы (2 ничьи, 1 поражение), лишь однажды в семи случаях не сумев забить.



- Предыдущий раз Англия и Австралия встречались на "Стадионе Света" в 2016 году, и хозяева одержали победу 2:1.



- Англия не проиграла ни одного из шести последних матчей во всех соревнованиях, одержав пять побед.



- Англия выиграла все 11 последних товарищеских матчей.



- Это будет только второй товарищеский матч для Англии с марта 2022.



- Австралия выиграла лишь три из 14 последних выездных товарищеских матчей.



Дебютировать за сборную Англии могут защитник "Челси" Леви Колуилл и нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа. Букайо Сака вернулся к "канонирам" на лечение.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Австралии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз