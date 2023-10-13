Палмер рискует пропустить дерби с "Арсеналом"

Участие Коула Палмера в дерби против "Арсенала" оказалось под огромным вопросом после того, как вингер "Челси" получил травму в молодежной сборной Англии U-21.

21-летний Палмер в качестве капитана вывел молодых англичан на матч против сверстников из Сербии в рамках отбора к Чемпионату Европы накануне.



Команда Ли Карсли одержала ярчайшую победу со счетом 9:1, однако матч на "Сити Граунд" оказался омрачен травмой Палмера. Коулу потребовалась вынужденная замена из-за проблем с бедром.



Теперь Палмер рискует пропустить матч молодежной сборной Англии против Украины в следующий понедельник, а также ближайшую для своего клуба игру, которой станет дерби против "Арсенала" 21 октября.



Потеря Палмера стала бы ощутимой проблемой для "Челси". Перед международным перерывом Коул, купленный минувшим летом у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов, помог команде Маурисио Почеттино одержать три победы подряд во всех соревнованиях и даже отличился против "Бернли".



"Несколько парней получили ушибы и синяки. Мы будем наблюдать Коула, но какой-либо риск исключен", — цитирует главного тренера молодежной сборной Англии Ли Карсли Daily Mirror.