Руни отказался от работы в Саудовской Аравии ради "Бирмингема"

Главный тренер "Бирмингема" Уэйн Руни поведал, что отказался от переезда в Саудовскую Аравию ради работы в Чемпионшипе.

На текущей неделе Руни успел покинуть "Ди Си Юнайтед" из МЛС и сразу же заключил контракт с "Бирмингемом" до 2027 года.



В "Бирмингеме" Руни обрел амбициозных владельцев, включая легенду американского футбола Тома Брэди, и авторитетного исполнительного директора Гарри Кука.



Сам Кук только в июле пришел в "Бирмингем", а до этого трудился исполнительным директором саудовской лиги, куда и пытался заманить экс-наставника "Дерби".



"Я чувствовал, что в интересах моего развития мой путь лежит в другом направлении. К слову, не хочу проявить неуважение к кому-либо из тренеров, которые отправились туда".



"Будет приятно сосредоточиться на тренировках и матчах благодаря тому, что надо мной есть команда, которой я могу доверить все остальное. Возможно, в двух моих предыдущих клубах этого не было", — цитирует Руни The Guardian.