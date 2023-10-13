"Пэлас" готовится приступить к реконструкции "Селхерст Парк"

Селхерст Парк "Кристал Пэлас" готовится приступить к реконструкции своего стадиона "Селхерст Парк" стоимостью 150 миллионов фунтов.

"Селхерст Парк" является домом для "Пэлас" с 1924 года и сейчас вмещает 25,486 зрителей, что довольно скромно как для клуба Премьер-Лиги, особенно из Лондона.

Отбросив мысли о возведении нового стадиона, теперь "Пэлас" собирается полностью перестроить Главную трибуну, которая будет вмещать 13,500 зрителей.

"Пэлас" уже выкупил прилегающий участок земли, на котором находилась парковка супермаркета, а также расселил шесть домов, которых затронет строительства, сообщает The Athletic.

В данный момент "Пэлас" ищет генерального подрядчика, который займется строительством, а также ожидает от властей столичного округа Кройдон разрешения на начало работ.

Ожидается, что работы займут от 27 до 30 месяцев. При этом в конце сезона 2026/27 и начале 2027/28 "Пэлас" играть на своем домашнем поле не сможет.




Метки Кристал Пэлас, Селхерст Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2023 09:00

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