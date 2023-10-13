Нкетиа остается целью для сборной Ганы
Главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон все еще надеется заманить нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа под свои знамена.
До сих пор на международном уровне Нкетиа представлял лишь сборную Англии в различных возрастных группах и даже является лучшим бомбардиром команды U-21 всех времен.
В этот международный перерыв 24-летний нападающий был вызван во взрослую сборную Англию, за которую, как ожидается, дебютирует против Австралии или Италии.
Однако Нкетиа остается целью для сборной Ганы, откуда родом его родители, и участие в товарищеском матче против Австралии не помешало бы Эдди сменить национальную команду в будущем.
"Некоторые игроки имеют очень четкое представление насчет того, что они хотят. Другие не столь уверены и хотят посмотреть, как будут развиваться события".
"Думаю, в случае с Эдди именно так. Для его перехода под знамена Ганы никогда не будет слишком поздно. Но это всегда зависит от того, что хочет игрок", — цитирует Хьютона Daily Mirror.
13.10.2023 08:00
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