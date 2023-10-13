Главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон все еще надеется заманить нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа под свои знамена.

До сих пор на международном уровне Нкетиа представлял лишь сборную Англии в различных возрастных группах и даже является лучшим бомбардиром команды U-21 всех времен.



В этот международный перерыв 24-летний нападающий был вызван во взрослую сборную Англию, за которую, как ожидается, дебютирует против Австралии или Италии.



Однако Нкетиа остается целью для сборной Ганы, откуда родом его родители, и участие в товарищеском матче против Австралии не помешало бы Эдди сменить национальную команду в будущем.



"Некоторые игроки имеют очень четкое представление насчет того, что они хотят. Другие не столь уверены и хотят посмотреть, как будут развиваться события".



"Думаю, в случае с Эдди именно так. Для его перехода под знамена Ганы никогда не будет слишком поздно. Но это всегда зависит от того, что хочет игрок", — цитирует Хьютона Daily Mirror.