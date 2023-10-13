"Вест Хэм" хочет заключить новый контракт с Пакетой
"Вест Хэм" хочет заключить новый контракт со своим ведущим полузащитником Лукасом Пакетой.
Только в минувшее воскресенье "Вест Хэм объявил, что вингер Джаррод Боуэн связал свое будущее с клубом о 2030 года.
Как сообщает TEAMtalk, также "молотобойцы" планируют продлить сотрудничество с рядом партнеров Боуэна по команде, и одним из таковых является Пакета.
Пакета едва не покинул "Вест Хэм" минувшим летом, когда его пытался купить "Манчестер Сити". "Горожане" отказались от сделки и предпочли Лукасу Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона" после того, как в отношении "молотобойца" было начало расследование насчет нарушений запрета на ставки.
И хотя Пакете все еще грозит дисквалификация за нарушение указанного запрета, "Вест Хэм" все равно хочет заключить новый контракт с 26-летним игроком сборной Бразилии.
Действующий контракт Пакеты рассчитан до июня 2027, предусматривая опцию продления на 12 месяцев, зарплату в 150,000 фунтов и отступные в 85 миллионов фунтов.
Утверждается, что "Вест Хэм" готов повысить зарплату Пакеты до 200,000 фунтов в неделю, а также надеется пересмотреть размер отступных.
13.10.2023 07:00
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год назад купили, этим летом чуть не продали в Сити, а теперь продлевают.
Что не так с трансферной политикой клубов?
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