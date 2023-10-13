"Вест Хэм" хочет заключить новый контракт с Пакетой

"Вест Хэм" хочет заключить новый контракт со своим ведущим полузащитником Лукасом Пакетой.

Только в минувшее воскресенье "Вест Хэм объявил, что вингер Джаррод Боуэн связал свое будущее с клубом о 2030 года.



Как сообщает TEAMtalk, также "молотобойцы" планируют продлить сотрудничество с рядом партнеров Боуэна по команде, и одним из таковых является Пакета.



Пакета едва не покинул "Вест Хэм" минувшим летом, когда его пытался купить "Манчестер Сити". "Горожане" отказались от сделки и предпочли Лукасу Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона" после того, как в отношении "молотобойца" было начало расследование насчет нарушений запрета на ставки.



И хотя Пакете все еще грозит дисквалификация за нарушение указанного запрета, "Вест Хэм" все равно хочет заключить новый контракт с 26-летним игроком сборной Бразилии.



Действующий контракт Пакеты рассчитан до июня 2027, предусматривая опцию продления на 12 месяцев, зарплату в 150,000 фунтов и отступные в 85 миллионов фунтов.



Утверждается, что "Вест Хэм" готов повысить зарплату Пакеты до 200,000 фунтов в неделю, а также надеется пересмотреть размер отступных.