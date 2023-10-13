У Робертсона подозревают вывих плеча

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон досрочно возвращается в свой клуб из сборной Шотландии с подозрением на вывих плеча.

Робертсон повредил свое правое плечо в матче за сборную Шотландии против Испании в рамках отбора к Евро-2024 в четверг вечером.



Робертсон оказался на газоне после жесткого столкновения с голкипером соперника Унаи Симоном. Капитан шотландцев испытал сильнейшую боль и покинул поле с прижатой к телу рукой.



После поражения 2:0 в Севилье главный тренер шотландцев Стив Кларк подтвердил, что 29-летний защитник пропустит товарищеский матч против сборной Франции в следующий вторник.



"Энди повредил свое плечо. Теперь он вернется в свой клуб", — цитирует Кларка Evening Standard.



Добавим, Робертсон сыграл каждую минуты первых восьми матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги. Если теперь Энди угодит в лазарет, то первым пропущенным им поединком станет мерсисайдское дерби против "Эвертона" 21 октября.