У Робертсона подозревают вывих плеча

Энди Робертсон Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон досрочно возвращается в свой клуб из сборной Шотландии с подозрением на вывих плеча.

Робертсон повредил свое правое плечо в матче за сборную Шотландии против Испании в рамках отбора к Евро-2024 в четверг вечером.

Робертсон оказался на газоне после жесткого столкновения с голкипером соперника Унаи Симоном. Капитан шотландцев испытал сильнейшую боль и покинул поле с прижатой к телу рукой.

После поражения 2:0 в Севилье главный тренер шотландцев Стив Кларк подтвердил, что 29-летний защитник пропустит товарищеский матч против сборной Франции в следующий вторник.

"Энди повредил свое плечо. Теперь он вернется в свой клуб", — цитирует Кларка Evening Standard.

Добавим, Робертсон сыграл каждую минуты первых восьми матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги. Если теперь Энди угодит в лазарет, то первым пропущенным им поединком станет мерсисайдское дерби против "Эвертона" 21 октября.


Метки Ливерпуль, Робертсон, сборная Шотландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 656

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  1. liverpo0ol 13.10.2023 07:33 # liverpo0ol
    Прощай фапель немытый веб сайт рабов

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  2. largo-winch 13.10.2023 07:07 # largo-winch
    Добрые бутерброды друзья.
    Робертсону пора в лазарет, а то он даже не знает, где это находится

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  3. bangladesh 13.10.2023 06:29 # bangladesh
    я подозреваю, что у меня огромный хер

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  4. bmw-e34 13.10.2023 06:11 # bmw-e34
    Новость для фансайта. Фапл наш.

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  5. bmw-e34 13.10.2023 06:09 # bmw-e34
    Грек, сколько заплатил шаманам??

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