У Робертсона подозревают вывих плеча
Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон досрочно возвращается в свой клуб из сборной Шотландии с подозрением на вывих плеча.
Робертсон повредил свое правое плечо в матче за сборную Шотландии против Испании в рамках отбора к Евро-2024 в четверг вечером.
Робертсон оказался на газоне после жесткого столкновения с голкипером соперника Унаи Симоном. Капитан шотландцев испытал сильнейшую боль и покинул поле с прижатой к телу рукой.
После поражения 2:0 в Севилье главный тренер шотландцев Стив Кларк подтвердил, что 29-летний защитник пропустит товарищеский матч против сборной Франции в следующий вторник.
"Энди повредил свое плечо. Теперь он вернется в свой клуб", — цитирует Кларка Evening Standard.
Добавим, Робертсон сыграл каждую минуты первых восьми матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги. Если теперь Энди угодит в лазарет, то первым пропущенным им поединком станет мерсисайдское дерби против "Эвертона" 21 октября.
13.10.2023 06:00
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Последние комментарии:
Прощай фапель немытый веб сайт рабов
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Добрые бутерброды друзья.
Робертсону пора в лазарет, а то он даже не знает, где это находится
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я подозреваю, что у меня огромный хер
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Новость для фансайта. Фапл наш.
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Грек, сколько заплатил шаманам??
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