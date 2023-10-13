Рэтклифф близок к сделке с Глэйзерами
Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф лидирует в борьбе за возможность инвестировать в "Манчестер Юнайтед".
Только на этой неделе в катарской прессе появилась информация о том, что шейх Джассим "очень близок" к покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
Однако Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, утверждает, что на самом деле Глэйзеры ближе к сделке с Рэтклиффом, главой химической компании Ineos.
Недавно Рэтклифф сделал новое предложение о покупке "Юнайтед", и это дало ему преимущество над конкурентом из Катара.
Рэтклифф собирается купить только долю в "Юнайтед", оставив Глэйзерам контроль над клубом, и в своем свежем предложении исходит из оценки в актива в сумму свыше 5 миллиардов фунтов.
В данный момент Рэтклифф продвигается в переговорах с Глэйзерами и их советниками о структуре сделки.
Предполагается, что речь может идти о доле в 25 процентов. Глэйзеры останутся фактическими хозяевами "Юнайтед", но при этом привлекут инвестиции на реконструкцию стадиона и тренировочной базы.
Bloomberg добавляет, что в теории шейх Джассим все еще может сделать контрпредложение.
13.10.2023 00:05
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Да вы уже заебали. Купите же уже это дерьмо
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