Тонали и Дзаньоло допрошены итальянской полицией

Полузащитники Сандро Тонали из "Ньюкасла" и Николо Дзаньоло из "Астон Виллы" покинули расположение сборной Италии после полицейского допроса.

В этот международный перерыв сборной Италии предстоит сыграть против Мальты и Англии, однако 23-летний Тонали и 24-летний Дзаньоло пропустят оба этих матча в рамках отбора к Евро-2024.



Как сообщает Sky Sports, два выступающих в Англии итальянца были допрошены властями насчет своей причастности к ставками в букмекерских конторах.



Каких-либо мер по результатам допроса к Тонали и Дзаньоло принято не было, однако Федерация футбола Италии решила, что игроки не находятся в правильном психологическом состоянии, отправив обоих в своих клубы.



В Италии игрокам запрещено делать ставки на футбольные матчи, но не на другие спортивные события. Нарушение этого запрета может повлечь дисквалификацию минимум на три года.



Добавим, Дзаньоло этот сезон проводит за "Виллу" на правах аренды из "Галатасарая", тогда как "Ньюкасл" потратил 55 миллионов фунтов на приглашение Тонали из "Милана" минувшим летом.