Уилшир прошел собеседование в "Колорадо Рэпидз"

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир прошел собеседование на должность главного тренера "Колорадо Рэпидз" из МЛС.

Повесив бутсы на гвоздь в июле 2022, спустя считанные дни Уилшир был назначен тренером команды U-18 "Арсенала". Джек до сих пор трудится в академии родного клуба.



Уилшир добился определенных успехов на новом поприще, достигнув в прошлом сезоне финала молодежного Кубка Англии, где юные "канониры" уступили сверстникам из "Вест Хэма".



Теперь 31-летний англичанин может сделать следующий шаг в своей тренерской карьере, возглавив "Колорадо Рэпидз", который принадлежит владеющей "Арсеналом" семье Кроенке.



По информации talkSPORT, к Уилширу существует интерес со стороны других клубов Америки и Европы. В данный момент Джек счастлив в "Арсенале", но у него есть амбиции насчет работы в качестве самостоятельного специалиста.



Добавим, в данный момент "Колорадо Рэпидз" находится на самом дне Западной Конференции МЛС, выиграв лишь пять из 32 матчей этого сезона.