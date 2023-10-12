Руни хочет вывести "Бирмингем" в Премьер-Лигу

Главный тренер "Бирмингема" Уэйн Руни заявил, что ставит цель вывести свой новый клуб в Премьер-Лигу.

Накануне "Бирмингем" объявил о подписании с Руни контракта на три с половиной года. Уэйну предстоит продолжить дело уволенного Джона Юстаса, который достойно начал новый сезон и оставил "Бирмингем" на шестом месте в Чемпионшипе.



По словам Руни, он полон амбиций и хочет прервать 12-летнее ожидание фанатами "Бирмингема" футбола Премьер-Лиги.



"Цель для клуба и меня лично — вернуть этот клуб в Премьер-Лигу. Предстоит проделать большую работу по всему клубу, но Премьер-Лига — это то, куда мы хотим попасть".



"Таковы мои амбиции и амбиции клуба, и мы прикладываем все усилия, чтобы это случилось в обозримом будущем".



"Клуб в хорошем положении, и это создает давление, что я люблю. Мне нравится тот факт, что мы в хорошем положении. Мне нравится бросать себе вызов, и мне нравится давление. Я имеют дело с этим с 16 лет".



"Здесь ничего нового для меня, но это может быть в новинку для некоторых игроков. Моя задача в том, чтобы подготовить их к этому, а также подготовить их провести успешный сезон".



"Нам предстоят тяжелые матчи, которых я не могу дождаться. Также я не могу дождаться, когда выведу команду на тренировочное поле, начну работать с ними над тем, как я хочу играть, над созданием духа и настроя для стабильного выступления в этой лиге".



"Так важно выступать в Чемпионшипе стабильно, и я сделаю все, чтобы обеспечить это", — цитирует Руни Sky Sports.