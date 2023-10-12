Невилл опасается, что "Арсеналу" не выиграть Премьер-Лигу с Нкетиа и Жезусом в нападении

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что таких нападающих, как Эдди Нкетиа и Габриэль Жезус, "Арсеналу" может оказаться недостаточно для завоевания титула Премьер-Лиги.

Нкетиа и Жезус никогда не отличались особым бомбардирским талантом, в этом сезоне Премьер-Лиги забив только два и один гол, соответственно.



Невилл опасается, что "Арсеналу" потребуется обзавестись нападающим более высокого уровня в январе, чтобы все-таки выиграть Премьер-Лигу.



"Нет сомнений в том, что Нкетиа и Жезус трудятся в поте лица. Но, с точки зрения мастерства, достаточно ли этого, чтобы "Арсенал" выиграл лигу? Я сужу по их матчам против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", и позиция центрального нападающего — единственное, что вызывает у меня сомнения. Будь у них центральный нападающий, я бы сказал, что "Арсенал" выиграет лигу, если, конечно, Салиба, Габриэль и Райс не получат травм".



"Если честно, я переживаю насчет Нкетиа и Жезуса. Они нестабильны. Им не дано от природы забивать голы. Инстинктивно они не совершают тех рывков, которые совершают бомбардиры".



"Они не рвутся вперед, они всегда ищут возможность сыграть назад. Я просто смотрю на Жезуса, и он довольно нестабилен перед чужими воротами. Они оба обладают великолепным трудолюбием. Просто я задаюсь вопросом, смогут ли они выиграть лигу без еще одного нападающего?" — сообщил Невилл на своем ютуб-канале.