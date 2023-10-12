"Лестер" объявил, что Шекспир лечится от рака

У бывшего главного тренер "Лестера" Крейга Шекспира было диагностировано раковое заболевание.

Завоевав титул Премьер-Лиги в качестве ассистента в 2016 году, в 2017 Шекспир сам возглавил "Лестер", приняв "лис" после увольнения Клаудио Раньери.



За тот короткий период в качестве временщика Шекспир избавил "Лестер" от вылета из Премьер-Лиги, а также достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Всего Шекспир провел три отдельных периода в "Лестере", покинув "Кинг Пауэр" вместе с Дином Смитом ранее в этом году, когда "лисы" все-таки вылетели в Чемпионшип.



В четверг бывший клуб Шекспира объявил, что 59-летний специалист проходит лечение после того, как у него был обнаружен рак.



"Крейг очень благодарен за все те добрые пожелания, которые он получает, а также за ту приватность, которая была обеспечена ему и его семье в это трудное время", — говорится в заявлении "Лестера".