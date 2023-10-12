"Ливерпуль" отложил открытие трибуны "Энфилд Роуд" на 2024 год
"Ливерпуль" отложил открытие обновленной трибуны "Энфилд Роуд" на своем стадионе "Энфилд" до 2024 года.
С помощью реконструкции "Энфилд Роуд" стоимостью 80 миллионов фунтов "Ливерпуль" собирается расширить "Энфилд" на 7,000 мест — до 61,000.
Изначально "Ливерпуль" рассчитывал открыть обновленную "Энфилд Роуд" к старту сезона 2023/24, а затем дедлайн был сдвинут на дерби против "Эвертона" на следующей неделе.
Однако к задержкам в строительстве добавилась смена генподрядчика — после банкротства Buckingham Group за работу взялась компания Rayner Rowen Group.
В результате сегодня было объявлено, что до Нового года "Ливерпуль" не успеет ввести в эксплуатацию "Энфилд Роуд", использование которой в этом сезоне ограничено нижним ярусом.
При этом точная дата, когда трибуна "Энфилд Роуд" будет окончательно готова, пока не устанавливается, сообщает BBC.
12.10.2023 17:00
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