Фанатам запрещено проносить израильские и палестинские флаги на "Уэмбли"

Уэмбли FA запретила фанатам проносить израильские и палестинские флаги на товарищеский матч сборных Англии и Австралии на "Уэмбли" в пятницу вечером.

Как и ожидалось, FA не будет подсвечивать арку "Уэмбли" в цветах израильского флага.

Однако Ассоциация собирается почтить память всех жертв военного конфликта между Израилем и Палестиной, включая свыше 1,200 израильтян, убитых в результате террористических атак движения ХАМАС на прошлой неделе.

Сделать это FA собирается с помощью минуты молчания, а также с помощью черных траурных повязок на рукавах игроков обеих команд.

Запрет для болельщиков насчет флагов двух конфликтующих государств с Ближнего Востока будет распространен и на матч сборной Англии против Италии на "Уэмбли" в следующий вторник, сообщает The Guardian.


Метки FA, болельщики, кубок Англии, сборная Австралии, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2023 16:00

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