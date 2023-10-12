Фанатам запрещено проносить израильские и палестинские флаги на "Уэмбли"

FA запретила фанатам проносить израильские и палестинские флаги на товарищеский матч сборных Англии и Австралии на "Уэмбли" в пятницу вечером.

Как и ожидалось, FA не будет подсвечивать арку "Уэмбли" в цветах израильского флага.



Однако Ассоциация собирается почтить память всех жертв военного конфликта между Израилем и Палестиной, включая свыше 1,200 израильтян, убитых в результате террористических атак движения ХАМАС на прошлой неделе.



Сделать это FA собирается с помощью минуты молчания, а также с помощью черных траурных повязок на рукавах игроков обеих команд.



Запрет для болельщиков насчет флагов двух конфликтующих государств с Ближнего Востока будет распространен и на матч сборной Англии против Италии на "Уэмбли" в следующий вторник, сообщает The Guardian.