Смит-Роу стал целью для "Ньюкасла" на январь

"Ньюкасл" рассматривает полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу в качестве своей трансферной цели на январь.

По информации The Northern Echo, в ближайшие две недели руководители и владельцы "Ньюкасла" проведут встречу, чтобы утвердить планы своего клуба на зимнее трансферное окно.



Ожидается, что к этому процессу будет привлечен и главный тренер "сорок" Эдди Хау, чья команда в этом сезоне выступает на четырех фронтах, включая Лигу Чемпионов.



И в качестве ранней цели "Ньюкасла" на январь называется Смит-Роу, прошлый сезон для которого оказался практически полностью потерян из-за травм. Сейчас Эмиль здоров, но из-за высокой конкуренции не проходит в стартовый состав "Арсенала".



Единственное появление Смит-Роу в стартовом составе "Арсенала" в этом сезоне случилось в рамках Кубка Лиги, тогда как в рамках Премьер-Лиги 23-летний англичанин лишь дважды вышел на замену, суммарно сыграв 10 минут.



На "Сент-Джеймс Парк" надеются, что из-за дефицита игрового времени Смит-Роу будет открыт к уходу из родного клуба в январе.



Добавим, минувшим летом "Ньюкасл" потратил около 120 миллионов фунтов на Сандро Тонали, Харви Барнса и Тино Ливраменто. Также "сороки" взяли на себя обязательство выкупить Льюиса Холла более чем за 30 млн. фунтов, поэтому крупных покупок от клуба с "Сент-Джеймс Парк" посреди сезона ждать не стоит.