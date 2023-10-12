"Ювентус" заинтересован в Хейбьерге

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга в зимнее трансферное окно.

Хейбьерга связывали с уходом из "Тоттенхэма" еще минувшим летом, когда "Атлетико" пытался взять Пьер-Эмиля в аренду с обязательством по выкупу.



В итоге Хейбьерг остался в "Тоттенхэме", но его роль в команде Анге Постекоглу остается периферийной — в этом сезоне Премьер-Лиги Пьер-Эмиль еще не выходил в стартовом составе "шпор".



Как утверждает La Gazzetta dello Sport, в январе у Хейбьерга будет еще одна возможность покинуть "Тоттенхэм". "Ювентус" рассматривает 28-летнего датчанина и нападающего "Сассуоло" Доменико Берарди в качестве своих целей на зимнее трансферное окно.



"Ювентусу" потребовался еще один полузащитник после того, как Поль Погба провалил допинг-тест и теперь рискует схлопотать дисквалификацию на несколько лет.



Хейбьерг сыграл 153 матча за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2020. Сейчас у Пьер-Эмиля остается еще два года по контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.