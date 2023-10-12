Магуайр доволен своей игрой

Защитник Харри Магуайр заявил, что доволен своей игрой за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии.

Магуайр выходил в стартовом составе "Юнайтед" лишь на один из восьми матчей этого сезона Премьер-Лиги. Это случилось против "Брентфорда" в прошлый уикенд.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не особо жалует Магуайра, однако 30-летний англичанин чувствует, что проявляет себя, когда все-таки получает шанс.



"Слушайте, если вы посмотрите мои последние 15-20 выходов в старте за клуб и сборную, то я могу сказать: "Я по-настоящему доволен своей игрой".



"Моя статистика у этого тренера говорит сама за себя. Я выхожу в старте не так часто, как мне бы того хотелось, но мой процент побед, когда я играю, нелепо высок".



"Конечно, бывают времена, когда я мог сделать больше, и времена, когда я мог сыграть лучше, но я просто хочу помогать команде".



"Я хочу помочь команде выйти из положения, в которым мы в данный момент находимся, и я надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшие недели" .



"Я лишь могу делать то, что делаю, когда оказываюсь на поле, а это демонстрировать игру позитивного характера".



"Тренер лишь может наблюдать за тренировками и матчами, чтобы затем принять решение, когда я получу возможность сыграть".



"Я продолжу упорно трудиться, продолжу стараться. Я обладаю огромной верой в себя", — цитирует Магуайра Sky Sports.