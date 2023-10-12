Уоткинс рассказал, что перестал посещать супермаркет

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что он перестал посещать супермаркет, потому что люди стали его узнавать.

Забив четыре гола в двух последних матчах за "Виллу", 27-летний Уоткинс заслужил вызов в сборную Англии на предстоящие игры против Австралии и Италии.



Будучи забивным нападающим, который имеет английский паспорт и находится в самом расцвете сил, Уоткинс чувствует, что ему уделяют не так много внимания, однако Олли не переживает насчет этого и хочет, чтобы за него говорили его голы.



"Возможно, я остаюсь вне радара. Обо мне говорили недостаточно с точки зрения имиджа. Я знаю, что проявляю себя на поле с момента прихода Унаи Эмери, но я остаюсь вне радара".



"Я не знаю, из-за того ли этого, что я выступаю за "Виллу". Просто некоторые игроки нравятся людям больше. Я особо не переживаю насчет этого".



"Мне просто нравится играть в футбол. Многие люди говорили мне, что мне нужно развивать свой имидж. Но я просто рад тому, что я делаю на поле, и это единственное, что имеет значение для меня".



"Чем более важным игроком ты становишься, тем выше к тебе внимание. Не сказать, что я этого не хочу, но мне важно делать свою работу. Если я делаю свою работу и играю хорошо, мой имидж укрепится естественным образом".



"Помню, до своего перехода из "Брентфорда" в "Виллу" я свободно посещал супермаркет. Я попытался делать это здесь и не смог. Я вернулся домой и заявил жене, что больше никогда этого не сделаю и что ей самой придется совершать покупки".



"С тех пор я не хожу в супермаркет. Меня это не слишком напрягает, но многие люди хотят сфотографироваться".



"Я хожу в наушниках, и после пары взглядов на меня люди такие: "Это правда он?" Когда я вижу, что люди меня узнали, обычно я пытаюсь избежать контакта с ними. Не потому, что не хочу взаимодействовать с ними... Просто когда один человек просит сделать фото, появляется второй и третий, и совершать покупки становится сложно", — цитирует Уоткинса The Independent.