Джонсон: "Маунт жалеет о своем переходе в "Юнайтед"

Мейсон Маунт Бывший защитник "Ливерпуля" и "Челси" Глен Джонсон считает, что полузащитник Мейсон Маунт жалеет о своем переходе в "Манчестер Юнайтед".

Не сумев договориться о новом контракте с родным "Челси", минувшим летом Маунт перешел в "Юнайтед" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.

Многие ожидали, что это приобретение позволит "Юнайтед" развить свой успех прошлого сезона, когда "красные дьяволы" завоевали Кубок Лиги и финишировали третьими в Премьер-Лиге, на девять мест и 31 очко опередив "Челси".

Реальность же оказалась такова, что "Юнайтед" ужасно стартовал в новом сезоне и проиграл шесть из 11 первых матчей, включая оба на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Игра не идет не только у "Юнайтед" в целом, но и у Маунта лично, и Джонсону кажется, что 24-летний англичанин ожидал от своего трансфера совершенно другого.

"В данный момент он жалеет о своем решении перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" — очень большой футбольный клуб, но туда не переходят с ожиданиями, что ты будешь частью команды с 10-го места в Премьер-Лиге".

"Ты хочешь перейти туда только для того, чтобы сражаться за большие трофеи. Я знаю, что положение "Челси" в этот самый момент не лучше, но все равно — ты не переходишь на "Олд Траффорд" с ожиданиями, что вы будете буксовать".

"Я не знаю, почему он решил уйти из "Челси", но я уверен, что в этот самый момент он сомневается в правильности своего решения", — цитирует Джонсона Daily Express.


Метки Джонсон, Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2023 10:00

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  1. tursa 12.10.2023 11:23 # tursa
    Как же я рад что мю перехватил его и в итоге ливерпуль купил собо

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  2. infamous 12.10.2023 10:33 # infamous
    "но туда не переходят с ожиданиями, что ты будешь частью команды с 10-го места в Премьер-Лиге."

    А что, в наше время футболисты переходят в МЮ, чтобы титул АПЛ и ЛЧ брать? с каких пор? тут наоборот Челси привлекательнее в этом плане, они хотя бы с кубок ЛЧ брали совсем недавно.

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  3. vyrentz 12.10.2023 10:19 # vyrentz
    Второй по тупости переход после Фелиша в Катлетико

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