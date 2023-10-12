Джонсон: "Маунт жалеет о своем переходе в "Юнайтед"

Бывший защитник "Ливерпуля" и "Челси" Глен Джонсон считает, что полузащитник Мейсон Маунт жалеет о своем переходе в "Манчестер Юнайтед".

Не сумев договориться о новом контракте с родным "Челси", минувшим летом Маунт перешел в "Юнайтед" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.



Многие ожидали, что это приобретение позволит "Юнайтед" развить свой успех прошлого сезона, когда "красные дьяволы" завоевали Кубок Лиги и финишировали третьими в Премьер-Лиге, на девять мест и 31 очко опередив "Челси".



Реальность же оказалась такова, что "Юнайтед" ужасно стартовал в новом сезоне и проиграл шесть из 11 первых матчей, включая оба на групповом этапе Лиги Чемпионов.



Игра не идет не только у "Юнайтед" в целом, но и у Маунта лично, и Джонсону кажется, что 24-летний англичанин ожидал от своего трансфера совершенно другого.



"В данный момент он жалеет о своем решении перейти в "Манчестер Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" — очень большой футбольный клуб, но туда не переходят с ожиданиями, что ты будешь частью команды с 10-го места в Премьер-Лиге".



"Ты хочешь перейти туда только для того, чтобы сражаться за большие трофеи. Я знаю, что положение "Челси" в этот самый момент не лучше, но все равно — ты не переходишь на "Олд Траффорд" с ожиданиями, что вы будете буксовать".



"Я не знаю, почему он решил уйти из "Челси", но я уверен, что в этот самый момент он сомневается в правильности своего решения", — цитирует Джонсона Daily Express.