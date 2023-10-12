FA не собирается подсвечивать арку "Уэмбли" в цветах израильского флага в преддверии товарищеского матча сборных Англии и Австралии.

Только на этой неделе издание The Guardian обратило внимание на то, что клубы Премьер-Лиги хранят молчание насчет террористических атак боевиков ХАМАСа на Израиль, в результате чего количество убитых перевалило уже за 1,200.



В прошлом году FA подсветила "Уэмбли" в желтый и синий цвета уже на следующий день после военной агрессии России в отношении Украины, однако в случае с Израилем этого до сих пор не произошло и едва ли произойдет во время матча в ближайшую пятницу.



Как утверждает BBC, Ассоциация опасается негативной реакции со стороны определенных слоев общества за выражение солидарности с еврейским народом.



Тем не менее, товарищеский матч между Англией и Австралией будет сопровождаться обезличенным призывом к миру в некоторой форме.