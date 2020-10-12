"Арсенал" заинтересован в Вермерене

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Антверпена" и молодежной сборной Бельгии Артура Вермерена.

18-летний Вермерен еще в прошлом сезоне пробился в первую команду "Антверпена", заслужив высокие оценки своей игрой в опорной зоне.



В новом сезоне Артур и вовсе утвердился ключевым игроком "Антверпена", выходя в стартовом составе на все 12 матчей своей команды в бельгийском первенстве и в Лиге Чемпионов.



Ранее Вермерена сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Брайтона" и "Барселону", однако TEAMtalk стало известно от своего источника, что "Арсенал" тоже следит за юным бельгийцем.



Примечательно, что именно Вермерен — впервые в своей карьере — был вызван во взрослую сборную Бельгии после того, как в этот международный перерыв вингер "канониров" Леандро Троссард не смог приехать в национальную команду из-за травмы.



"Арсенал" только минувшим летом приобрел за 105 миллионов фунтов Деклана Райса, однако тот уже показал, что готов действовать в более атакующей роли, освобождая опорную зону для кого-нибудь другого.



В то же время долгосрочное будущее в "Арсенале" Мохамеда Эльнени, Томаса Партея и Жоржиньо, других способных сыграть в опорной зоне игроков, выглядит сомнительно, и оцениваемый в 15 млн. фунтов Вермерен мог бы стать решением.



