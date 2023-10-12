Магуайр пригрозил уйти из МЮ в январе

Защитник Харри Магуайр пригрозил покинуть "Манчестер Юнайтед", если его ситуация с игровым временем не улучшится.

Магуайр еще в прошлом сезоне перестал быть основным игроком "Юнайтед", а летом главный тренер Эрик Тен Хаг забрал у Харри капитанскую повязку.



В прошлую субботу против "Брентфорда" Магуайр впервые в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Юнайтед" и сделал свой вклад в волевую победу 2:1.



30-летний англичанин не знает, удастся ли ему сохранить место в старте, однако роль запасного его не устраивает, особенно в свете приближения Евро-2024.



"Я не собираюсь просиживать здесь всю свою жизнь, играя раз в месяц. Уверен, если продолжится в том же духе, мы с клубом сядем и поговорим о том, как нам быть".



"Не мне решать, выйду я в старте "Юнайтед" на следующий матч или нет. Через пару недель я вернусь, и там станет видно".



"Я верю в свои способности, хотя это тяжелая ситуация для меня. Я хочу играть матчи и чувствовать себя важным для клуба".



"В данный я и близко не играю так много, как бы хотел. В этом вся суть", — цитирует Магуайра Daily Mail.