"Челси" обдумывает покупку Осимхена в январе

"Челси" добавил нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в список своих трансферных целей на январь.

В восьми первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" забил только 11 голов, причем четыре из них приходятся на победу против "Бернли" в прошлый уикенд (1:4).



Как утверждает ESPN, "синие" собираются решить эту проблему с помощью приглашения центрального нападающего в зимнее трансферное окно.



"Челси" заинтересован в Айвене Тоуни, чья восьмимесячная дисквалификация как раз истекает в январе, однако в данный момент "Арсенал" считается главным претендентом на бомбардира "Брентфорда".



Еще одним рассматриваемым "синими" вариантов является Осимхен, который в прошлом сезоне забил 26 голов в 32 матчах Серии А и помог "Наполи" завоевать свой первый чемпионский титул с 1990 года.



Новый сезон 24-летний нигериец тоже начал в хорошей форме, отличившись шесть раз в 10 матчах.



Еще недавно "Наполи" надеялся продлить рассчитанный до июня 2025 контракт с Осимхеном, однако переговоры о новой сделке затормозились после того, как клуб в своем официальном аккаунте в TikTok упрекнул Виктора за нереализованный пенальти против "Болоньи" в прошлом месяце.



Если Осимхен даст явно понять, что не будет подписывать новый контракт, это может подтолкнуть "Наполи" к продаже Виктора уже в январе, однако "Челси" все равно бы пришлось раскошелиться примерно на 120 млн. фунтов, что на треть выше оценочной стоимости Тоуни.