Шейх Джассим "очень близок" к покупке "Юнайтед"

Шейх Джассим из Катара "очень близок" к приобретению "Манчестер Юнайтед".

Как до сих пор казалось, процесс продажи "Юнайтед" стоит па паузе уже несколько месяцев после того, как в ноябре прошлого года семейство Глэйзеров выразило готовность выслушать предложения насчет своего актива.



Как сообщает катарское медиа Alkass TV Sport, шейху Джассиму удалось преодолеть упрямство Глэйзеров, сделав более трех предложений о покупке клуба с "Олд Траффорд".



Утверждается, что шейх Джассим "очень близок" е сделке, тогда как сэр Джим Рэтклифф, считавшийся вторым большим фаворитом на покупку "Юнайтед", "не был серьезным претендентом с самого начала".



Из-за подписанного сторонами соглашения о неразглашении дата заключения сделки неясна, однако теперь это вопрос ближайшего времени.