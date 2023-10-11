Шейх Джассим "очень близок" к покупке "Юнайтед"
Шейх Джассим из Катара "очень близок" к приобретению "Манчестер Юнайтед".
Как до сих пор казалось, процесс продажи "Юнайтед" стоит па паузе уже несколько месяцев после того, как в ноябре прошлого года семейство Глэйзеров выразило готовность выслушать предложения насчет своего актива.
Как сообщает катарское медиа Alkass TV Sport, шейху Джассиму удалось преодолеть упрямство Глэйзеров, сделав более трех предложений о покупке клуба с "Олд Траффорд".
Утверждается, что шейх Джассим "очень близок" е сделке, тогда как сэр Джим Рэтклифф, считавшийся вторым большим фаворитом на покупку "Юнайтед", "не был серьезным претендентом с самого начала".
Из-за подписанного сторонами соглашения о неразглашении дата заключения сделки неясна, однако теперь это вопрос ближайшего времени.
11.10.2023 22:00
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