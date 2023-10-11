Шейх Джассим "очень близок" к покупке "Юнайтед"

Шейх Джассим Шейх Джассим из Катара "очень близок" к приобретению "Манчестер Юнайтед".

Как до сих пор казалось, процесс продажи "Юнайтед" стоит па паузе уже несколько месяцев после того, как в ноябре прошлого года семейство Глэйзеров выразило готовность выслушать предложения насчет своего актива.

Как сообщает катарское медиа Alkass TV Sport, шейху Джассиму удалось преодолеть упрямство Глэйзеров, сделав более трех предложений о покупке клуба с "Олд Траффорд".

Утверждается, что шейх Джассим "очень близок" е сделке, тогда как сэр Джим Рэтклифф, считавшийся вторым большим фаворитом на покупку "Юнайтед", "не был серьезным претендентом с самого начала".

Из-за подписанного сторонами соглашения о неразглашении дата заключения сделки неясна, однако теперь это вопрос ближайшего времени.


Метки Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.10.2023 22:49 # sausage
    Прикольно звучит на фоне нынешних событий: арабу "удалось преодолеть упрямство" евреев)

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  2. closer 11.10.2023 22:21 # closer
    скоро резко прибавятся те, кто "С детства за МЮ"

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  3. hazard-eden 11.10.2023 22:01 # hazard-eden
    Правильно что борется с засилием евреев

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