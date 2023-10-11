Шварцер считает, что Онана рискует повторить судьбу Браво в "Сити"

Бывший голкипер "Челси", "Фулхэма", "Мидлсбро" и "Лестера" Марк Шварцер считает, что первый номер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана рискует повторить судьбу Клаудио Браво из "Манчестер Сити".

Едва заступив на должность главного тренера "Сити" в 2016 году, Хосеп Гвардиола сразу же отказался от услуг Джо Харта, потому что хотел обладать голкипером другого плана.



Гвардиола не сразу пришел к варианту с Эдерсоном и сначала пробовал использовать на последнем рубеже Клаудио Браво, который тоже славился игрой ногами.



Однако Браво провалился в "Сити", и Шварцер, сыгравший свыше 500 матчей в Премьер-Лиге, чувствует, что сейчас то же самое происходит с Онана, которого "Юнайтед" купил у "Интера" за 47 миллионов фунтов.



"Его ситуация не является уникальной, она во многом напоминает мне, когда Клаудио Браво пришел в "Манчестер Сити".



"Браво было привычно играть в стиле, как того хотел Пеп. Они очень, очень хорошо ладили, и хотя он достойно отражал удары, прежде всего он был известен за свою способность играть ногами и помогать команде выходить из обороны через пас".



"Но сложность была в том, что "Манчестер Сити" — не "Барселона". Они играли по-другому. "Сити" пополнился рядом новых игроков, с которыми Браво нужно было привыкнуть играть вместе. Временами соперники их переигрывали, они сами создавали себе сложности, совершая ошибки при прессинге".



"В такие моменты Браво попадался, и его главная сила превратилась в его главный недостаток, потому что он не мог использовать свои навыки. Он становился уязвим из-за своей вратарской игры, которая не соответствовала его способности играть ногами. То же самое с Онана", — пишет Шварцер в своей колонке в Optus Sport.