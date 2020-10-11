"Лутон" подписал Андроса Таунсенда

Новичок Премьер-Лиги "Лутон" подписал свободным агентом бывшего вингера "Эвертона" Андроса Таунсенда.

Таунсенд находился без клуба с конца июня, когда истек его контракт с "Эвертоном". Минувшим летом Андрос едва не перешел в "Бернли", однако в последний момент "бордовые" отозвали свое предложение, решив не препятствовать развитию молодых игроков.



В конце концов 32-летний Таунсенд, который за свою карьеру сыграл 264 матча в Премьер-Лиге и 13 за сборную Англии, нашел пристанище в "Лутоне", заключив контракт до января.



Будучи воспитанником "Тоттенхэма", Таунсенд также представлял "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас".



"Я бы никогда не подумал, что буду носить футболку "Лутона", так что для меня огромная честь снова выступать в Премьер-Лиге".



"Я увидел, где могу помочь этой команде, а тренер в свою очередь увидел, где я могу быть полезен — на поле, в раздевалке или на тренировках — с учетом моего энтузиазма и опыта", — сообщил Таунсенд.