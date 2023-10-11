"Юнайтед" победил "Барнсли" в товарищеском матче

"Манчестер Юнайтед" провел товарищеский матч за закрытыми дверьми против "Барнсли" из Лиги Один.

В данный момент большинство игроков "Юнайтед" находится в своих сборных — или в лазарете. Однако главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг не прекращает работу с теми, кто остался в его распоряжении.



Как сообщает Manchester Evening News, во вторник "Юнайтед" принял на своей базе в Каррингтоне "Бернли", выиграв этот товарищеский матч со счетом 3:0.



В стартовом составе "Юнайтед" оказались нуждающиеся в игровой практике вингер Антони и полузащитник Донни Ван де Бека, причем последний даже забил один из голов.



Антони все еще набирает форму после вынужденного отсутствия, связанного с выдвинутыми в его адрес обвинениями в насилии. После своего возвращения 23-летний бразилец успел отметиться появлениями на замену против "Галатасарая" и "Брентфорда".



Что касается Ван де Бека, то он в этом сезоне сыграл лишь 21 минуту за "Юнайтед" и не был заявлен на групповой этап Лиги Чемпионов.



Изначально ожидалось, что против "Барнсли" сыграет и Кобби Майну, но возвращение 18-летнего полузащитника после травмы было отложено.