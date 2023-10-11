Лукаку пригрозил рассказать правду насчет своего ухода из "Челси"

Нападающий "Ромы" Ромелу Лукаку заявил, что фанаты были бы "шокированы", если бы узнали правду насчет его ухода из "Челси" летом 2022.

Отыграв всего один сезон за "Челси" после перехода из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, летом 2022 Лукаку вернулся в клуб с "Сан-Сиро" на правах аренды.



Посреди того единственного сезона на "Стэмфорд Бридж" Лукаку дал скандальное интервью, признавшись, что очень тоскует по "Интеру". С того момента было ясно, что дни Ромелу в лондонском клубе сочтены.



"Большинство людей в этом помещении знают меня. Мне не нравится оставлять что-либо недосказанным".



"Когда придет время, я расскажу. Если я правда расскажу, что на самом деле произошло летом прошлого года, каждый будет шокирован".



"В то время были моменты, когда я по-настоящему думал, что взорвусь. Пять лет назад я бы не выдержал подобное".



"Теперь я сосредоточен на том, что я делаю лучше всего. Я знаю, как играть в футбол. Я упорно трудился все лето. Также я должен поблагодарить Раджу Наингголана за то, что дал мне контракт с "Ромой", — цитирует Лукаку Sport Italia.