"Ливерпуль" может побороться за Палинью в январе

"Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью.

Только в прошлом месяце Палинья заключил с "Фулхэмом" контракт до 2028 года. Это случилось спустя пару недель, как в заключительный день летнего трансферного окна сорвался переход Жоау в "Баварию".



Предполагается, что новый контракт просто позволил Палинье повысить свою зарплату и не должен создать дополнительные сложности к уходу Жоау из "Фулхэма".



По слухам, Палинья остается на радаре у "Баварии", однако Anfield Watch утверждает, что "Ливерпуль" также сохраняет интерес к 28-летнему игроку сборной Португалии.



Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел четырех полузащитников, однако главному тренеру "красных" Юргену Клоппу по-прежнему не хватает чистого опорника.



"Ливерпуль" проявлял интерес к Палинье еще минувшим летом и может предпринять попытку заполучить Жоау в январе. Правда, для этого "красным" пришлось бы раскошелиться на 70 миллионов фунтов.



Сообщается, что бюджет "Ливерпуля" на январь ограничен 60 млн. фунтов, однако "красные" смогут позволить себе Палинью, если кого-нибудь продадут или, например, будут знать, что в конце сезона выгодно продадут Мохамеда Салаха.