Мэддисон расстроен, что международный перерыв совпал с пиком формы "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон признал, что этот международный перерыв случился в неприятный для его команды момент времени.

На этот международный перерыв "Тоттенхэм" ушел, возглавляя таблицу Премьер-Лиги вместе со своими соседями из "Арсенала".



"Шпоры" не просто добиваются результатов, но и демонстрируют отличный футбол, и Мэддисону слегка досадно, что пришлось сделать паузу.



"Нахожусь ли в лучшей форме за всю свою жизнь? Возможно. Если честно, я чувствую себя по-настоящему хорошо".



"Я чувствую, что показываю свою лучшую игру, и это позволяет добиваться побед в данную минуту. Мы действительно хорошо начали сезон и набрали хороший ход".



"Этот международный перерыв случился, наверное, в неприятный момент времени для нас".



"Ты всегда хочешь представлять свою страну, потому это высшая привилегия в футболе. Но если подумать о своем клубе, то мы в хорошей форме, мы набрали хороший ход, и мы не проиграли ни одного из восьми матчей в лиге".



"После предыдущего международного перерыва мы вернулись и заиграли на хорошем уровне, вырвав победу против "Шеффилд Юнайтед" в концовке. Надеюсь, так будет и на сей раз, и мы продлим свою форму", — цитирует Мэддисона Evening Standard.