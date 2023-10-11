Магуайр заявил, что не отказывал "Вест Хэму"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что он не отказывал "Вест Хэму" минувшим летом.

Минувшим летом "Вест Хэм" пытался как арендовать, так и приобрести Магуайра, который был лишен капитанской повязки "Юнайтед".



По словам 30-летнего защитника, он просто не мог отказать "Вест Хэму", потому что "молотобойцам" не удалось договориться об условиях трансфера.



"Регулярное игровое время — это по-настоящему важно для меня, оно было у меня на протяжении всей моей карьеры".



"Вариант с переходом в "Вест Хэм" не был согласован между клубами и мной, поэтому у меня просто не было возможности сказать "да, я перехожу".



"Эта возможность не была реальной, потому что переговоры не продвинулись достаточно далеко и не достигли компромисса".



"Вест Хэм" — огромный клуб, но я по-прежнему всецело сосредоточен на "Манчестер Юнайтед". Я хочу сражаться за свое место, но, конечно, игровое время имеет большое значение для меня", — цитирует Магуайра Sky Sports.