Магуайр заявил, что не отказывал "Вест Хэму"

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что он не отказывал "Вест Хэму" минувшим летом.

Минувшим летом "Вест Хэм" пытался как арендовать, так и приобрести Магуайра, который был лишен капитанской повязки "Юнайтед".

По словам 30-летнего защитника, он просто не мог отказать "Вест Хэму", потому что "молотобойцам" не удалось договориться об условиях трансфера.

"Регулярное игровое время — это по-настоящему важно для меня, оно было у меня на протяжении всей моей карьеры".

"Вариант с переходом в "Вест Хэм" не был согласован между клубами и мной, поэтому у меня просто не было возможности сказать "да, я перехожу".

"Эта возможность не была реальной, потому что переговоры не продвинулись достаточно далеко и не достигли компромисса".

"Вест Хэм" — огромный клуб, но я по-прежнему всецело сосредоточен на "Манчестер Юнайтед". Я хочу сражаться за свое место, но, конечно, игровое время имеет большое значение для меня", — цитирует Магуайра Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2023 15:00

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