Уэйн Руни возглавил "Бирмингем"
Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" представил бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни в качестве своего нового главного тренера.
Несмотря на вполне успешный старт в новом сезоне, "Бирмингем" решил уволить Джона Юстаса, что совпало с уходом Руни из "Ди Си Юнайтед", который свою кампанию завершил непопаданием в плей-офф МЛС.
В итоге 37-летний Руни быстро договорился с "Бирмингемом", который сегодня объявил о подписании с Уэйном контракта на три с половиной года.
Ассистировать Руни в "Бирмингеме" будут Эшли Коул и Джон О'Ши, которых Уэйн знает по совместным выступлениям за сборную Англии и "Юнайтед", соответственно.
При этом Коул и О'Ши сохранят свои роли в молодежной сборной Англии U-21 и сборной Ирландии, соответственно.
Руни уже имеет опыт тренерской работы в Чемпионшипе. Уэйн на протяжении полутора сезонов возглавлял кризисный "Дерби" до своего отъезда в Америку летом 2022.
"Я абсолютно доволен присоединиться к "Бирмингему" в столь захватывающее время. Для меня очень ясно, что у них (владельцев) есть план, и они хотят воплотить свои амбиции в отношении клуба. Мы полностью совпадаем в своих ожиданиях. Я развивал свою тренерскую карьеру и ставил перед собой испытания, чтобы быть готовым к этой возможности. Этот проект дает мне ощущение цели, и мне не терпится начать", — сообщил Руни.
11.10.2023 14:00
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обезьян в аулах вообще ничему не учат?))
11.10.2023 13:48 #
quavo
и чем это британия и сша помогали ссср в 41, тупая ты обезьяна?
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Источник: http://fapl.ru/posts/103306/?c=1
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удачи вылететь из шипа с этим алкашом)
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Пропитое быдло и команда костоломов, два сапога пара.
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