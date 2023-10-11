"Вест Хэм" предложит новый контракт Зума

"Вест Хэм" планирует предложить новый контракт своему защитнику Курту Зума.

Зума выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" летом 2021, и сейчас Курт приближается к своим 18 заключительным месяцам по действующему контракту.



Пережив "кошачий" скандал, Зума сыграл ключевую роль в победе "Вест Хэма" в Лиге Конференций в прошлом сезоне, а летом был назначен капитаном "молотобойцев", приняв повязку от проданного в "Арсенал" Деклана Райса.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес очень высоко ценит 28-летнего француза, который еще не пропустил ни минуты в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации TEAMtalk, "Вест Хэм" уже обсуждает новые контракты с рядом ведущих игроков, и вскоре к столу переговоров будет приглашен Зума.