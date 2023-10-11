Магуайр рассказал, что ему позвонил Бекхэм

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал, что ему позвонил Дэвид Бекхэм и выразил свою поддержку.

На старте нового сезона Магуайр столкнулся со шквалом критики и даже оскорблений в свой адрес, а пиком этой волны ненависти стал автогол Харри в товарищеском матче за сборную Англии против Шотландии в прошлом месяце.



Как раз после матча в Глазго самый дорогой защитник в мире получил звонок от Бекхэма, который в свое время сыграл 115 матчей за сборную Англии и был капитаном национальной команды на протяжении шести лет.



"Это значило все для меня. На протяжении всей своей карьеры я говорил о Дэвиде Бекхэме как о том, на кого я ориентировался и за кем я следил в детстве".



"К сожалению, я не стал тем, кто играет на правом фланге, забивая и ассистируя так много, как это делал он. Но он был моим большим примером для подражания, когда я рос. Он показал свой класс, поговорив со мной и написав мне. Я по-настоящему это ценю. Это было трогательно".



"Я не хочу чересчур вдаваться в наш разговор, но суть в том, что он напомнил мне о моей карьере до сих пор и о больших моментах, которые были в моей карьере".



"Думаю, в тяжелые моменты ты должен мысленно возвращаться к предыдущему опыту, предыдущим воспоминаниям и предыдущим испытаниям в своей карьере".



"У каждой карьеры бывают взлеты и падения, особенно когда добиваешься того, чего добился я. Я был капитаном крупнейшего клуба в мире на протяжении трех с половиной лет. Он был в этом положении и знает, каково это".



"Разумеется, когда я смотрел документальный фильм про него, я не мог поверить, как много всего он пережил в то время. В этом фильме Гари Невилл говорит о том, насколько он (Бекхэм) крепок духом. Думаю, для многих начинающих футболистов, особенно в мою эру, он был большим примером для подражания", — цитирует Магуайра ESPN.